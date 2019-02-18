Başkan Adayı Böcek'e sevgi gösterisi

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, hafta sonu ilk olarak CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç'in Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Murat Dinç ile birlikte vatandaşlara lokma ikram eden Başkan Adayı Muhittin Böcek, burada coşkuyla karşılandı. Muhittin Böcek, buradaki ziyaretin ardından Manavgat Kent Meydanı açılışı için hareket etti. CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen tarafından karşılanan Başkan Böcek, Seçim Koordinasyon Merkezinde CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı ve partililerle bir araya geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Manavgat Kent Meydanı açılışını ertelediklerini açıklayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Başkan Muhittin Böcek'in ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, pazar günü ise İYİ Parti Serik Belediye Başkan Adayı Yusuf Mecek'in Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya geldi. İlk olarak Belkıs Mahallesinde bir mevlite katılan Başkan Böcek, Serik Türkmen Yörükleri Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinde, Serikli hemşehrileriyle buluştu. Türkmen Yörük Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş tarafından karşılanan Böcek, beraberindeki heyetle birlikte vatandaşları selamladı. Deve güreşleri sonrasında ise Muhittin Böcek, Cezayirspor'u kendi sahasında ağırlayan Serikspor'a destek için tribünlerde yerini aldı. Başkan Böcek burada da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.