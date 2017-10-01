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Başbakan Yıldırım, Antalya için raylı sistemler projesini onayladı

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladı

Başbakan Yıldırım, Antalya için raylı sistemler projesini onayladı

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladı

01 Ekim 2017 Pazar 10:40
Başbakan Yıldırım, Antalya için raylı sistemler projesini onayladı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım,  Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili  Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladı. Varsak-Meltem arasında toplam 26 kilometrelik üçüncü etabın inşaatına yılbaşından önce başlanılması hedefleniyor.

ÇALIŞMALARI 3 YILDIR SÜRÜYORDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Varsak-Meltem arasındaki 3'üncü etap raylı sistem hattı ile tanışmaya hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı, DPT ve Hazine süreçlerinde alınması gereken izin ve onayların tamamlanmasının ardından yatırım programına dahil edilen mega proje, Başbakan  Binali Yıldırım'ın  Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını imzalamasıyla resmi süreçlerini tamamlamış oldu. Bu arada projenin  Antalya'ya kazandırılmasında vakit kaybetmemek için ilgili Belediye Meclis kararları alındı ve  Dünya Bankası teşkilatından kredi onayları alınarak, finansmanı da çözüldü.

VARSAK'TAN BAŞLAYARAK MÜZE BÖLGESİNE KADAR UZANACAK

Varsak'tan başlayarak Otogar, Üniversite, Adliye ve Meltem Mahallesi, Devlet Hastanesi istikametinden Müze bölgesine uzanacak üçüncü etap raylı sistem, yaklaşık 26 kilometre uzunluğunda olacak. Ayrıca mevcut nostaljik tramvay sistemi de yenilenerek bu yeni hatta bağlanacak. Böylece  Antalya'nın en önemli noktalarına doğrudan raylı sistemle ulaşılabilecek. Resmi ve hukuki süreci tamamlanan 3'üncü etap raylı sistem için Büyükşehir Belediyesi vakit kaybetmeksizin ihale ve yapım çalışmalarına başladı. Üç aylık sürede dev projenin ihale işlemlerinin tamamlanarak, yılbaşından önce inşaatına başlanılması hedefleniyor.

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AntalyaAntalya Büyükşehir Belediyesi3. Etap Raylı Sistem Projesi
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