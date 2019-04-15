Barter sistemi turizm sektöründe

AĞIRLIKLI olarak inşaat sektörüyle çalıştıklarını anlatan Garanti Barter Antalya Bölge Müdürü Burçin Aldoğan, iki ay önce turizm sektörüne de girdiklerini söyledi. Portföy Yöneticileri Ecem Erden ve Dilara Esmer ile birlikte Antalya'nın ekonomideki nabzını tutan Aldoğan, Garanti Barter'ın çalışma prensibini anlattı. Kapalı bir sistemde çalıştıklarını söyleyen Aldoğan, "Bu sistemin içinde farklı iş alanlarındaki 8 binin üzerinde üye bulunuyor. Biz arz edileni bu sistemden duyurarak, talepleri topluyoruz" dedi. Örneğin bir müteahhitin inşaata başlama aşamasında sistemden yararlanarak barter anlaşması yaptığını kaydeden Burçin Aldoğan, "Müteahhit, bir binanın temeli atıldıktan sonra gereken inşaat tedarik ihtiyaçlarını A'dan Z'ye sistem içerisinde barter havuzundan karşılayabiliyor. Şirketimiz burada aracı olarak müteahhit ile iş ortaklarını buluşturuyor" diye konuştu. Sektörün lokomotifinin inşaat, fakat Antalya'da turizmin de bir o kadar etkili olduğunu sözlerine ekleyen Aldoğan, "İki ay önce turizm sektörüne giriş yaptık. Otellerden oda alıyoruz. Özellikle kış aylarında satmakta zorlandıkları odaların karşılığında barter çeki veriyoruz. Oteller bize verdikleri odalar için de gıda, temizlik malzemesi, personel kıyafeti gibi çeşitli hizmet talep ediyor" dedi. Turizmcilerin, otellerini renovasyona sokacakları zamanda barter sistemini gönül rahatlığıyla kullandıklarını aktaran portföy yöneticisi Ecem Erden, "Turizm bölgemizde barter çeşitliliği yüksek bir sektör. Gerek iç işleyişi, gerekse sezon bakımlarında farklı iş sektörlerini turizm çatısı altında sistem üzerinde buluşturuyoruz. Karşılıklı talepler yapılıyor. Burada asıl hedef, nakit tasarrufu sağlamaları" diye konuştu.



