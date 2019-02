Baro’dan Talasemi ile mücadeleye destek

AKDENİZ Talasemi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Genel Sekreter Erdoğan Kahya ve üyeler Mahperi Yıldız, Naciye Meray, Şaziye Ay ve Hasan Can Meray'la birlikte Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ı ziyaret ederek, destek istediler. Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Yıldız, kamuya yararlı dernekler statüsünde olan ve 1985 yılında kurulan dernek hakkında bilgi vererek, Antalya'da 500'ün üzerinde talasemi Hastası, 2 binin üzerinde de taşıyıcı bulunduğunu söyledi. Dernek olarak bu hastalara ilaç, kan ve diğer konularda yardımcı olduklarını ifade etti. Hastalığın yayılmaması için iki taşıcının evlenmemesi gerektiğini belirten Yıldız, "Ancak evlenecek çiftler nikah öncesi talasemi testinden geçiriliyor. Çiftin her ikisi de taşıyıcı çıkarsa, doğacak çocukların hasta olma ihtimalinin yüksek olduğu kendilerine anlatılıyor. Evliliğin yasaklanması diye bir durum söz konusu değil. Ancak onlara tüp bebek veya kontrollü hamilelik öneriliyor" dedi. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan da, bir meslek örgütü olarak, Antalya'nın her sorununa olduğu gibi sağlıkla ilgili sorunların da çözümü konusunda her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Talasemi Derneği yöneticileri daha sonra Balkan'la birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talasemi merkezindeki hastalara çeşitli yiyecek ikram ettiler, sohbet edip, sorunlarını dinlediler.