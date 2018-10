Baro seçiminde Alanya adayına şok

ALANYALI avukatların da bağlı olduğu Antalya Barosu olağan genel kurulunda mevcut başkan Polat Balkan yeniden seçildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4 bin 136 kayıtlı avukatla Türkiye'nin dördüncü büyük barosu olan Antalya Barosu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince olağan genel kurulunu yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen ve 414 salt çoğunluğun sağlandığı kongrede, mevcut başkan Polat Balkan, Can Ercan ve Makbule Tanış, yeni dönemin baro başkanlığı için yarıştı. Sabah saatlerinde başlayıp saat 17.00'de biten oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başlandı. Yaklaşık 2.5 saatin sonunda 20 sandıktaki oy dağılımları da belli oldu. Mevcut başkan Polat Balkan 1184 oy alırken, Can Ercan 920, seçimlerdeki tek kadın aday Makbule Tanış ise 419 oy aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Çağdaş Bozaner, Cenk Soyer, Alper Köleoğlu, Salim Aykut, Mehmet Kaya, Özhan Karazeybek, Evrim Ercan, Mehmet Fettahoğlu, Lider Tanrıkulu ve Çağlar Şener seçildi. Bu sonuçlara göre, Alanya'nın Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Adayı olan ve her üç adayın da listesinde yer alan Ahmet Delikanlı yönetime giremedi.