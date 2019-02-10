Barış Manço şarkılarıyla anıldı

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki 'Mançofonik Şarkılar' adlı programı, kontrabas sanatçısı ve aranjör Hüseyin Anıl Edebale yönetti. Bas gitarda Fatih Harmantepe, davulda Ödül Ünal, elektro gitarda Burak Uslu, davulda Ödül Ünal, başkemancı Semih Kartal orkestrayı oluşturdu. Solistler Evrim Özkaynak, Sedat Yüce, Ümit Burak Tekinay, Duru Baydar, Barış Manço'nun zihinlerden çıkmayan şarkılarını birlikte yorumladı. İzleyicilerin de eşlik ettiği konserde, 1 Şubat 1999'da yaşamını yitiren Barış Manço'nun repertuarından seçilen, 'Arkadaşım Eşek', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa', 'Gülpembe', 'Halil İbrahim Sofrası', 'Unutamadım', 'Domates Biber Patlıcan', 'Halhal', 'Geçti Dost Kervanı', 'Nane Limon Kabuğu', 'Alla Beni Pulla Beni' gibi birçok eser seslendirildi. ADSO sanatçılarının enstrümanlarıyla eşlik ettiği, bir grup izleyicinin de sahneye alındığı konserde, solistler ve orkestra üyeleri alkış yağmuruna tutuldu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 15:44