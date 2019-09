Barış kenti Muratpaşa

MURATPAŞA Belediyesi’nin kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri ve gençlik merkezinden çocukları ve gençleri, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’yla birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Ziya Gökalp Kent Parkı’nda unutulmaz bir konsere imza attı. Farklı dillerde seslendirilmiş aranjman parçalardan oluşan bir repertuar hazırlayan Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Gençlik Orkestrası’na solist olarak Luba Öz ve Toygarhan Atuner eşlik etti. Konserde Türkçeye ‘Kim ne derse desin’ adıyla aranje edilen ve Ajda Pekkan’ın seslendirdiği Sway, ‘Bu ne biçim hayat’ olarak bilinen Those were the days, yine bir Ajda Pekkan klasiği olan I will survive’dan aranje ‘Bambaşka biri’ gibi şarkılar seslendirildi. Başkan Uysal, konsere eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de dinleyiciler arasında yer aldı.



"İnsanların kendi içinde barışmaları lazım"

Uysal, burada yaptığı konuşmada, barışın sadece insanlar ve toplumlar arasında sınırlı olmadığını söyledi. “En başta insanların kendi içinde barışmaları lazım” diyen Uysal, kendisiyle barışmayan bir insanının toplumsal olaylarda barışa katkısının da çok kalıcı olmadığını belirterek, "Hayatın her aşamasında barışla, barış enerjisiyle olaylara yaklaşmak çok değerli, çok önemli. Galiba bizim Muratpaşa’mızda başarmaya çalıştığımız en önemli şey bu. Bütün mahallerimizde, bütün insanlarımızla derin bir barışıklık içinde, sürekli bir tebessümle, belediyecilik uygulamalarımızla da, insani ilişkilerimizle de, yerel yönetim - komşu ilişkilerimizle de hep böyle gülerek yaklaşma ve herkesin güldüğü bir şehir olma, herkesin barış içinde yaşadığı bir yer olma ve Türkiye’ye, dünyaya örnek olabilme bunu hep yapmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.