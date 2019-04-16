Bar Refaeli'ye, Çağla Şikel ve Özge Ulusoy eşlik edecek

Antalya'da haziran ayında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da ünlü top model Bar Refaeli'ye, Türk mankenler Çağla Şikel ve Özge Ulusoy eşlik edecek.

Bar Refaeli'ye, Çağla Şikel ve Özge Ulusoy eşlik edecek
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TÜRKİYE'NİN en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran'da adından söz ettirecek bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Etkinlikte, ünlü top model Bar Refaeli baş manken olarak podyuma çıkacak. Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilecek defile, ürün çeşitliliği anlamında şu ana kadar yapılan 'en büyük şov' unvanına sahip olacak. Gelmiş geçmiş en büyük defilenin podyumunda ise yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken görev alacak.

5 BİN KİŞİ ANTALYA'YA GELECEK
Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, Antalya Expo Center'da gerçekleştirilecek defile için özel bir podyum hazırlanacağını söyledi. 11- 16 Haziran tarihleri arasında Antalya'da 30 ülkeden yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayacaklarını aktaran Eraslan, "Bar Refaeli ile dünyanın dikkatini Antalya'ya çekeceğiz. Aralarında Çağla Şikel ve Özge Ulusoy'un da olduğu pek çok ünlü mankenimiz podyumda yürüyecek. Gerek ürün kategorisi, gerekse ürün adedi ve manken sayısı itibarıyla en büyük şovumuzu gerçekleştireceğiz. Şovumuz kadar hazırlayacağımız özel podyum da uzun süre konuşulacak" dedi.


 

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