'Balkonda Üretelim' projesi

MURATPAŞA Belediyesi, 'Balkonda Üretelim' sloganıyla evlerin balkonlarını, terasları küçük birer bostana dönüştürecek bir projeyi daha hayata geçiyor. Proje, kendi yetiştirdiği sebzenin doğal lezzetini hissetmek, onları dalından koparmak ve çocuklarına sebzenin en doğalını yedirmek isteyen 350 gönüllü aileyle başlayacak. Projeyle, çocuklara üretim alışkanlığı kazandırma amaçlanıyor. Projede gönüllü olarak yer alacak ailelerin başvuruları hafta sonu internet üzerinden toplandı. Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki üretim tesislerinde saksılara dikilen soğan, patlıcan ve biber fidesiyle birlikle çimlendirilen maydanoz tohumlarının balkonlara, teraslara alınması için dağıtıma başlayacak. Tek saksıda oluşturulan setlerin tesislerde her gün gerekli kontrolleri ve bakımları yapılıyor. Proje daha sonra, çocuklarına üretim alışkanlığı kazandırmak, tarımı öğretmek için ücretsiz fide dağıtımıyla devam edecek. Saksısını hazırlayan ailelere ve çocuklara fide verilecek.