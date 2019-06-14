Balıkçıların misinasına ayağı dolanan martı ölümden döndü

KONYAALTI sahilinde balıkçılar tarafından denize bırakıldığı düşünülen misina ayağına dolandığı için ölümle yüz yüze gelen martı, zabıta ekiplerince kurtarılıp Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.



Röntgen filmi çekildi

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan martı, ilk olarak ayağından ki misinadan kurtarıldı. Sonrasında ise röntgen filmi ile ayağında kırık ya da çıkık olup olmadığı tespit edildi. Martının ayağında kırık ya da çıkık olmadığını belirten Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Hasan Balık, ilk belirlemelerine göre martının ayağındaki misina nedeniyle uzun süre denizde aç ve susuz kaldığını, buna bağlı olarak güçsüz düştüğünü söyledi.



Sağlık durumu iyi

“En temel hakları yaşama hakkı” diye yola çıktıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için gösterdikleri iltizamı tüm canlılar için ortaya koyduklarını söyledi. Semih Esen, bu anlayışla bir çok yardıma muhtaç canlıya Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde yardım eli uzattıklarını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde zift içinde kalan ve ölme noktasına gelen kaplumbağaları temizleyerek sağlıklarına kavuşturduklarını ifade eden Semih Esen şimdi de denizde ölümle yüz yüze gelen martıyı ayağına dolaşan misinadan kurtardıklarını kaydetti. Başkan Esen, martıyı bir süre barınakta tedavi altında tutacaklarını ve tam olarak iyileşince de doğal yaşam alanına bırakacaklarını bildirdi.