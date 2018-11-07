Bakıma muhtaç kedilere barınak

Antalya'da kısıtlı imkânları olan çocuklar için ucuz ve çevre dostu 'Yap, Boz, Dönüştür' adı verilen oyun evi projesi geliştiren Ankutsan A.Ş kurucu ortağı Rüstem Kesgi'nin kızı Yaren Kesgi, bu kez bakıma muhtaç sokak kedileri için Kedi Evi (MiniPati) adını verdiği proje geliştirdi

Bakıma muhtaç kedilere barınak
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BAKIMA muhtaç kedilerin ucuz ve dönüştürülebilen bir materyalle taşınabilmesi ve daha sağlıklı korunmasını amaçlayan Kedi Evi (MiniPati) projesi, Antalya Kutu ve Oluklu Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Ankutsan) 'Sahipli Patiler' adını verdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçti. Sahipli Patiler sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankutsan tesislerinde üretilen bir miktar kedi evi geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Yaren Kesgi, kedi evleri ile daha çok yardıma muhtaç kedinin yaşam kalitesinin artacağını, kişilerin ise daha kolay kedi sahiplenebileceğini söyledi.

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