Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binasına ziyarette bulundu
ANTALYA 27.10.2019, 17:56
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Tesislerinde düzenlenen 'Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, toplantının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki heyetle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyarette bulundu. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni binada incelemelerde bulunan Soylu, bina hakkında bilgi aldı.
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