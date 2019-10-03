Bakan Selçuk'tan Vali Karaloğlu'na ziyaret

ZİYARETTE Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk, Vali Münir Karaloğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Antalya'da yapacağı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Antalya'nın turizmin yanı sıra tarımda da güzide bir şehir olduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “İlimizin üretim ve istihdam potansiyeli yüksek. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülkemiz ekonomisine, üretimine ciddi katma değer sağlıyor. Antalya, son 17 yılda yaptığımız yaklaşık 46 milyar liralık yatırımla da bu potansiyelin hakkını vermekte" dedi.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 250 bin vatandaşın işe yerleşmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, istihdam teşviklerinden yararlanan 200 bini aşkın işverene, 5 milyar TL destekte bulunduklarını belirtti. Bakan Selçuk, yapılan yatırımlar sayesinde Antalya'nın 2023 Türkiye'sine daha yakışır bir şekilde emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi. Vali Münir Karaloğlu, Bakan Selçuk'a Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde yapılmış el işi bir cam tablo hediye etti.