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Bakan Fakıbaba: Antalyalı çiftçilerin borcu ertelenecek

Tarım Bakanı Fakıbaba hortumdan zarar gören Antalyalı çiftçinin borcunun erteleneceğini duyurdu

Bakan Fakıbaba: Antalyalı çiftçilerin borcu ertelenecek

Tarım Bakanı Fakıbaba hortumdan zarar gören Antalyalı çiftçinin borcunun erteleneceğini duyurdu

14 Kasım 2017 Salı 14:46
Bakan Fakıbaba: Antalyalı çiftçilerin borcu ertelenecek
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GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba,  Antalya'da meydana gelen hortum afetine ilişkin, "Meydana gelen hortum ve dolu afetleri, tarım sigortaları kapsamındadır. TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapmaktadırlar. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir" dedi.

"BÜYÜK ÇAPLI HASARA YOL AÇTI"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba,  Antalya'da meydana gelen hortum ve doludan kaynaklı yaşanan afet ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Antalya'nın  Demre,  Kumluca,  Finike, Kaş ve Serik ilçelerinde dün saat 21.30 sıralarında oluşan hortum ve dolunun, bölgede büyük çaplı hasara yol açtığını ifade eden Bakan Fakıbaba, meydana gelen afetlerin, 5 ilçede yerleşim yerleriyle beraber başta seralar olmak üzere bazı tarımsal alanları olumsuz etkilediğini ve  Finike ilçesinde narenciye bahçelerinin de hasar gördüğünü belirtti.

"YARALARIN SARILMASI İÇİN GEREKEN YAPILACAK"

Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin, tüm ekipleriyle bölgede ön hasar tespit çalışmaları yaptığını aktaran Bakan Fakıbaba, "Kaç çiftçimizin etkilendiği ve ne kadar alanın zarar gördüğü şeklindeki ön hasar tespit çalışması en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Kesin hasar tespiti ise önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Tespit çalışmaları tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Meydana gelen hortum ve dolu afetleri, tarım sigortaları kapsamındadır. TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapmaktadırlar. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Ayrıca 2017 yılında afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimizin  Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi için Borç Ertelenmesi Kararnamesi,  Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıştır. Meydana gelen hortum ve dolu afetinden etkilenen Antalyalı çiftçilerimiz de bu Kararnameden faydalanabileceklerdir. Bölgedeki gelişmeler Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır. Bu afette can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Bu vesileyle dolu ve hortum felaketinden etkilenen bütün üretici kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor kendilerine geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 14.11.2017 15:09
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Antalya
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