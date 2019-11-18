banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Bakan Çavuşoğlu, golf hocasının nikah şahidi oldu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, golf dersi aldığı Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara ile Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın'ın kızı Fazilet Barçın'ın düğününde nikah şahitliği yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Sümer Ezgü'nün sahneye çıktığı düğünde bir türküye eşlik etti.

ANTALYA 18.11.2019, 16:23
Bakan Çavuşoğlu, golf hocasının nikah şahidi oldu
banner404

SERİK Aşağı Çatma Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın'ın kızı öğretim görevlisi Fazilet Barçın ile Yeşilvadi Mahallesi eski muhtarı Rıza Kara'nın oğlu National Golf Kulübü Genel Müdürü ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara dünya evine girdi. Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen düğün törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim, Regnum Carya Otel ve Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim ve Fikret Öztürk yaptı. Bakan Çavuşoğlu, çifte mutluluklar dileyerek, evliliğin her iki aileye uğur getirmesini temenni etti. Çavuşoğlu, "Bekir Kara, kardeşlerimden ayrı tutmadığım, yaklaşık 10 yıldır tanıdığım ve golf hocalığımı yapan çok sevgili bir kardeşimizdir. İnşallah bu nikah ile birlikte kaynaşmaları daha da artar" dedi.

'CÜZDANI KAYBEDER' ESPRİSİ
Evlilik cüzdanını çifte vermek için nikah memurundan alan Bakan Çavuşoğlu, "Evlilik cüzdanını kime vermemiz gerekiyor? Bekir Kara'yı yıllardır tanırım. Geçenlerde golf oynarken topların yarısını ormanda yarısını da suda kaybetti. Dolayısıyla evlilik cüzdanını da kaybedebilir kanaati oluştu. Fazilet kardeşimizi daha disiplinli biliyoruz. O zaman istendiği zaman bulunur diye cüzdanı Fazilet kızımıza, gelinimize vermek istiyorum. Allah mesut etsin" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, nikah cüzdanını Fazilet Kara'ya verdikten sonra bilezik hediye etti. Nikah töreninin ardından sanatçı Sümer Ezgü konser verdi. Ezgü'nün mikrofon uzatması üzerine Bakan Çavuşoğlu ve Vali Karaloğlu da bir türküye eşlik etti.

#Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi #Fazilet Barçın
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 18 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:32
Öğle 12:48
İkindi 15:30
Akşam 17:53
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545