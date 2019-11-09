banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Bakan Çavuşoğlu EİT Dönem Başkanı seçildi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin skandal 1915 tasarısı için, "Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı." dedi.

ANTALYA 09.11.2019, 13:34 09.11.2019, 15:05
Bakan Çavuşoğlu EİT Dönem Başkanı seçildi
banner404

EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Antalya'da düzenlendi. Türkiye'nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devraldığı toplantı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT- ECO)Genel SekreteriDr. Hadi Soleimanpour, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrev Noziri ile EİT üye devletlerinin bakan ve bakan yardımclarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu'nun EİT Dönem Başkanı seçilmesinin ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

"Daha istekli ve hevesli olmalıyız"

Yeni dönemin başarılı olmasını temenni eden Bakan Çavuşoğlu, ekonomi ve ticarete yönelik sonuç odaklı projeler yürütüleceğini kaydetti.EİT bölgesindeki ticaret hacminin 100 milyar doların altında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İstediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için daha istekli ve hevesli olmalıyız.Bugün yapmamız gereken şey bölge içi ticareti bağlılığını arttırmak, enerji verimliliğini de arttırarak turizmi yaygınlaştırmak. Önümüzdeki yol haritası hedefleri gerçekleştirmek için yeterlidir.2025 Projesi bizim için bu anlamda çok değerlidir, biz de teşkilatın dönem başkanı olarak bu yolda çalışmaya devam edeceğiz.Öncelikle yapmamız gereken şey ticarete hak ettiği önemi vermektir. Bizim asıl amacımız burada Serbest Ticaret Anlaşmasını gerçekleştirmektir. Bunu başarabilmek için öncelikle ECOTA'yı gerçekleştirmemiz gerekmektedir.ECOTA gibi projelerin gerçekleştirilmesi ve ulaşım açısından önemli koridorların güçlendirilmesi bu açıdan çok önemlidir. Ticaretin kolaylaştırılması ilk adımlardan biri olmalıdır.Dünya Ticaret Örgütü dışındaki üyelerin de bu kuruluşa dahil olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. 

"Karayolları, hızlı trenler ve demiryollarının bir an önce güçlendirilmesi gerektiyor"

Gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, yetkililerle düzenli toplantılar düzenlemenin bu manada önemli olduğunu belirtti.Gümrük konuları dahilinde yürütülen projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ticaret alanında yürütülen çalışmalar dahilindeki projeler bir an önce nihayete kavuşturulmalı ve gerekli tesvik sağlanmalıdır.Sekreterya ile birlikte çalışarak somut mekanizmalar oluşturmaya gayret göstermeliyiz" ifadelerinde bulundu.Çavuşoğlu, karayolları, hızlı trenler ve demiryollarının bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Sonuç odaklı, inovatif yöntemlerin benimsemesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Başkanlığımız boyunca gerçek bir reform sürecinin başlatılması ve etkili bir şekilde yürürlüğe konulabilmesi için, teşkilatımızın genel verimliliğini arttırmak için elimizden geleni yapacağız" diye belirtti.Dönem başkanlığını alan Türkiye'yi tebrik eden Genel Sekreter Soleimanpour ise, 2025 vizyonu ve hedeflere ulaşmak için yakın işbirliği halinde olunacağını kaydetti.Işbirliğinin bölgede refah getireceğini dile getiren Soleimanpour, bölgedeki kalkınmanın sağlanması amacıyla bir fon kurulmasının hedeflendiğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD'NİN SURİYE'DEKİ TAVRI

Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur. buraya 10 binlerce km öteden gelip de bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz demek uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır.

ABD'NİN SKANDAL 1915 TASARISI

Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?

#EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı #Antalya #Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #antalya haber #antalya son haberler #antalya haberler
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
banner384
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:23
Öğle 12:46
İkindi 15:35
Akşam 18:00
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 20
2. Alanyaspor 10 19
3. Sivasspor 10 18
4. Malatyaspor 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 11 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 11 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 23
2. Barcelona 11 22
3. Real Madrid 11 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545