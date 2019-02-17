Bakan Çavuşoğlu'dan 'Nöbet' dizisi setine ziyaret

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çekimleri Antalya'da devam eden “Nöbet” dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'dan 'Nöbet' dizisi setine ziyaret
banner404

ELMALI'da çekimleri devam eden “Nöbet” dizisinin setinde Necati Şaşmaz tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Şaşmaz ve dizi ekibiyle set alanını gezdi. Dizide rol alan oyuncularla tek tek tokalaşan Bakan Çavuşoğlu, oyuncularla ve çalışanlarla kısa sohbetin ardından setten ayrıldı. 
Yapımını Pana Film’in, yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci gibi önemli isimler paylaşıyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Asayiş Şube Müdürü, makamında intihar girişiminde...
Asayiş Şube Müdürü, makamında intihar girişiminde...
  1. ASAYİŞ

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472