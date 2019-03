Bakan Çavuşoğlu: “Bunlar beşi boş ver, iki koyunu güdemezler”

ANTALYA'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez'in Varsak bölgesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitingine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katıldığı mitingde konuşan Çavuşoğlu, Antalya’da Cumhur İttifakı adayları dışında diğer adayların ortaya proje koymadığını söyledi. Cumhur İttifakı'nı kurarken Türkiye’nin bekasını düşünüp, geleceğini planladıklarını ve ortaya hedefler koyduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Kepez’imizi, Antalya’mızı bunlara emanet edebilir miyiz? Bunların genel başkanlarına, partilerine ülkeyi teslim eder miyiz? Neden etmeyiz? Beşi boş ver, iki tane koyun güdemezler. Öyle koyun gütmek de marifet ister. Bu kardeşiniz çok yaptı o işi.” dedi.



"Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok"

Millet İttifakı için eleştirilerini sürdüren Çavuşoğlu, “Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken bunlar zillet ittifakı kurdular. Zillet ittifakının içinde CHP var mı, İyi Parti var mı, Saadet var mı? Var. O da olsun problem yok. Peki, neden HDP ile ittifak kurmak durumunda kaldınız. Kuruyorsanız neden sakladınız. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz var mı? Kürt kardeşlerimiz, Antalya’nın her yerinde var, Kepez’de de var. Türkiye’nin her yerinde var. Hepsi bizim kardeşimiz. Birlikte çalışıyoruz, birlikte Türkiye’yi Antalya’yı büyütüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yaptık, Çanakkale Destanı’nı birlikte yazdık. Bizim problemimiz terör örgütüdür, biz teröre karşıyız. Bu HDP, madem Kürt kardeşlerimizi bu kadar düşünüyordu da, o belediye başkanı oldukları yerlerde, neden Kürt kardeşlerimize hizmet etmediler de o paraları dağa gönderdiler, teröristlere gönderdiler. Kayyum geldi, oradaki Kürt kardeşlerimizin hepsi memnun. Çünkü o kayyumdaki atadığımız kardeşlerimiz, o Kürt kardeşlerimizi insan yerine, adam yerine koyuyor birinci sınıf insan gibi görüp hizmet ediyor, o yüzden memnun.” diye konuştu.



"Terör örgütlerinin hepsine karşıyız"

“Biz de ayrı gayri yok. Ama biz terör örgütlerinin hepsine karşıyız.” diyen Çavuşoğlu, “O yüzden bu zillet ittifakının ne yapamaya çalıştığını bu millet görüyor. FETÖ’nün kontrolünde olan, FETÖ’nün güdümünde olan, FETÖ’nün yönettiği zillet ittifakına Antalya oy verir mi? PKK’nın belirlediği listeleri oy verebilir miyiz? Vermeyiz, vermeyeceğiz de.” ifadelerini kaydetti.



"Meral Akşener hesap versin"

Bakan Çavuşoğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın Meral Akşener, sorusu üzerine ise, "Meral Akşener, teröristlerle niye el ele diz dize oturmuş siyaset yapıyor? Onun hesabını versin önce." cevabını verdi.



"Oralar Suriye'nin topraklarıdır"

31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı Golan Tepeleri ve Arap ülkelerinin bu imzaya karşılık sessiz duruşuna karşı tepkisini yineledi. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı olması lazım. Biz olmasak, Türkiye olmasa, Kudüs’e sahip çıkacak başka ülke, millet var mı? İşte ABD Başkanı, hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler'i hiçe sayarak bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları, bugüne kadar işgalci olan İsrail’in olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, Arap ligi nerede? Nerede dayanışma. Oradaki seversin sevmezin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye’nin topraklarıdır. İşte bizden başka buna kimse ses çıkaramıyor.” dedi.

Çavuşoğlu ardından Elmalı ilçesindeki Cumhur İttifakı mitingine katılmak üzere kentten ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 10:13