Bakan Çavuşoğlu, 60+ Tazelenme Üniversitesinde kazak giydi

ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesinin Atatürk Konferans Salonu’ndaki dersine katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, AÜ’nün yaptığı 60+ Tazelenme Üniversitesi projesinin Türkiye için bir model olduğunun altını çizdi. Bugün herkesin tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Dünyada o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki. Her yaşın yanı sıra gençlerimizin de yenilenmeye ihtiyacı var. Zihinsel değişimi, dönüşümü iyi başarmamız gerekir. Üniversitede okuyan öğrencilerimize de ilham kaynağı oluyorsunuz. Öğrencilik yıllarında en büyük eksiğimiz hatamız, 'hele üniversite bitsin ondan sonra öğreniriz'di. Öğrencilerin yüzde 90 dil konusunu ihmal eder. Bugün her şey dijital ortamda var, yeter ki çalışalım. Kendi bakanlığım da dahil kendimizi yenileyemiyorsak, kes, kopyala, yapıştır, döngüsünün içinde dönüp duruyoruz. Bugün olumlu anlamda da olumsuz anlamda da hızlı dönüşüm var. Kendimizi yenilemek için tazelenmek için 60 yaş şart değil. Şimdi fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim. Sayın Putin’le şakalaşacak kadar konuşabiliyorum. Ama sadece kendi alanımla ilgili değil, diğer alanlarda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir gün fırsat olur doktoramızı da tamamlarız. AÜ’de işimiz garanti. Neden biliyor musunuz? Fahri doktora unvanı verdiler. Üniversite unvan verdiği kişiye kürsü vermek zorunda ama ben öğrenci olarak gelmeyi tercih ederim" ifadelerine yer verdi. Bakan Çavuşoğlu, Yaşlılık Üniversitesi öğrencilerinden şehir için ürettikleri fikir ve düşünceleri belediye başkanları ile paylaşmalarını ve yaşadıkları kenti sahiplenmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin YÖK ile ilgili taleplerini de yakından takip edeceğini sözlerine ekledi.



"Aktif yaşlanma önemli bir konu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bundan sonraki süreçte YÖK’ün onayıyla bir müstakil üniversiteye dönüşmesini hep birlikte başaracaklarını söyledi. Aktif yaşlanmanın bu yüzyılın en önemli konularından birinin olduğunun altını çizen Türel, "Hayatta satın alamayacağınız şeylerden biri de tecrübedir. Yaşayarak tecrübe edinebilirsiniz. Bu projeye emeği geçen herkesi katkı koyan öğrencileri kutluyorum. Benim de tazelenme üniversitesinin öğrencisi olmama 5 yıl kaldı. Bu proje kapsamında aktif yaşlanma merkezimiz hizmete girdi. Artık o merkez de bina olarak yetmiyor. Yeni bir binaya ihtiyacımız var. Muratpaşa ilçesine Gökçen Özdoğan Enç bir bina kazandıracak" diye konuştu.



"Mutluluk üniversitesi"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaşanan yaşlıların edindikleri tecrübelerle hayatın ortasında durması gerektiğin ve gençlere yol göstermesi gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Ünal, bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan tazelenme üniversitesinin zamanla mutluluk üniversitesine dönüştüğünün altını çizdi. AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, sosyal belediyeciliğin göstergesi olarak AÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinin bir kampüsünü Muratpaşa ilçesine kazandırmak istediklerini belirtti.



Bakan Çavuşoğlu’na kazak

Bakan Çavuşoğlu’na programın sonunda çiçek ve öğrencilerin ördüğü bir kazak hediye edildi. Erkek öğrencinin ördüğü kazağı bir süre inceleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra kazağı giydi ve çok yakıştığını söyledi.Bakan Çavuşoğlu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından AÜ Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Toplulukları Merkezi içine yapılan, ASMEK, çamaşırhane, bisiklet, otobüs ringi ve wifi hizmetlerinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, büyükşehir belediyesinin öğrencilere verdiği tüm sözleri kısa sürede yerine getirdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, programa katılan ve kısa süre önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e geçmiş olsun diyerek, "Talihsiz kaza oldu, çok geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın" dedi.



Bakan Çavuşoğlu'nun kazak anıları

"Bu hizmetlerin hepsi birbirinden güzel" diyen Çavuşoğlu, "Ücretsiz internetin olması öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve boş vakitlerinde zaman geçirmesi içinde önemli. Çamaşırhane başlı başına güzel bir şey. Biz yurt dışında öğrenciyken bozuk paraları biriktirirdik, çamaşırhanede kullanırdık. Elde yıkamaktan iyidir. Size bir tavsiyem olsun süveter tarzı kazaklar var ya onları kurutma makinesinde uzun tutmayın sonra bir bakıyorsunuz küçük olmuş. Biz bunları öğrencilik yıllarımızda yaşadık. Birkaç kazağımız gitti. Şimdi ise eşim bu konunun uzmanı olmuş Hülya Hanım, benim beğendiği bir kazağım olduğu zaman geliyor, 'Mevlüt'çüğüm bu kazak sana olmaz artık çok küçülmüş' diyor ve 'Bunu benim almam lazım' diyor. Öğrendim ki kurutma makinesine atıyorlar orada benim kazak küçülüyor ve el koyuyorlar" diye konuştu. Üniversitenin şehirle bütünleşmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Üniversitemiz Türkiye ve dünya sıralamasında sürekli yükseliyor. AÜ böyle giderse dünyada ilk 100’e girer" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise üniversiteye ücretsiz ulaşım hizmetlerinin yanında bugün de öğrencilerin önemli isteklerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kredi Yurtlar Kurumunda da iki hafta sonra ücretsiz wifi hizmetini sağlayacaklarını müjdeledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç eşlik etti.



"Ebru Türel'de katıldı"

Öte yandan üniversite içindeki açılış törenine, kısa süre önce trafik kazası geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı menderes Tüürel'in eşi Ebru Türel'de katıldı. Ebru Türel'in burnunun üzerinde bir bandaj ve gözlerindeki morluklar dikkat çekti.