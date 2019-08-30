BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya; Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler katıldı.BAKA yönetim kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Antalya Valiliği'ndeki toplantının açılışında konuşan Dönem Başkanı Vali Münir Karaloğlu, "Bildiğiniz gibi il valilerinin dönüşümlü başkanlık yaptığı bir yapımız var. Bu ay itibariyle dönem başkanlığı Antalya Valiliği'nde, inşallah önümüzdeki bir yıl bu görevi yapacağız. Bizden önce Isparta Valimiz başkan idi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz hizmetleri dolayısıyla. Verimli bir yıl geçirdik seneye de inşallah Burdur'a biz devretmiş olacağız" dedi.BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler'in göreve başladığını belirten Vali Karaloğlu, “Kendisi tecrübeli bir arkadaşımız daha önce ajanslarda çalışmış, DAP İdaresi Başkanlığı'nda uzun süre Başkan Yardımcılığı yapmış ve bu işleri Türkiye'de iyi bilen arkadaşlarımızdan, kendisine başarılar diliyoruz" dedi.Gündem maddeleriyle ilgili de bilgi veren Vali Karaloğlu, kurum içi 3 yeni yönerge ile İnterfresh Yaş Sebze Meyve Fuarı ve 10. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e katılım konusunun da ele alınacağını belirtti. Burdur'un turizmle ilgili 3 maddesi olduğunu da belirten Vali Karaloğlu, "Özellikle Turizm Stratejisi Belgesi ve eylem planıyla ilgili bir kararımız olacak. Son dönemde Isparta ve Burdur turizm destinasyonunda çok güzel gelişmeler var. Isparta'daki gül ve lavanta bahçeleri ile Burdur'daki Salda Gölü birleşti ve güzel bir destinasyon oldu. 3 yıldır belki her toplantıda bunları konuştuk şimdi meyvelerini toplamaya başladık. Önümüzdeki dönemde bireysel başvurulardan daha çok toplumun genelini ilgilendiren projelere ağırlık vermeyi planlıyoruz. İnşallah önümüzde dönem toplantılarda bu ve benzeri işleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.Ağustos ayı olağan toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.