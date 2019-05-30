BAİB Başkanı Bahar trafik kazası geçirdi

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, sektörel değerlendirme toplantısının üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere dün Burdur'a gitti. Bahar'ın içinde bulunduğu araç trafikte seyir halindeyken arkadan bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Araçta bulunan BAİB Başkanı Bahar ve Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, kazayı yara almadan atlattı. Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapan Hakkı Bahar, “İftar ve istişare için gittiğimiz Burdur'da, maalesef bir kaza geçirdik. Arkadan bir hanım daldırmış, torunuyla ilgilenirken bize çarptı, çarpan araçtakiler ve bizler iyiyiz, yine de ihracatçılarımızla toplantıyı gerçekleştirdik. Cümleten çok teşekkür ederim, önemli olan vuran arabadaki evladımız. Burdur Valimiz münhasıran ilgilendiler, hamdolsun sağlığımız yerindedir" dedi.