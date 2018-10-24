Bahçe Bitkileri Öğrencileri Tarım Sektörünü İnceliyor

DR. Öğretim Üyesi Halil Demir tarafından düzenlenen teknik gezide Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü, Meykon Meyve Suyu Fabrikası ve biyolojik mücadele ile domates üretimi yapılan bir üretici serası ziyaret edildi. Teknik gezi kapsamında öğrenciler kurumların faaliyet alanları, üretim aşamaları, projeleri gibi çeşitli konular hakkında bilgi alarak inceleme ve uygulama yapma imkanı buldu.

Teknik gezilerin öğrencilerin gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Halil Demir, “Ziraat alanında farklı kurum ve tesisleri gezerek ziraat alanında farklı uygulamaları sahada görüyorlar. Böylelikle öğrencilerimiz farklı koşullarda çalışabilmek için yeterli donanıma sahip oluyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz mezun olduktan sonra bu kurumlarda çalışma imkanı bulacaklar, şimdiden kurumların ziraat mühendislerinden beklentilerini öğrenmiş oluyorlar” diye konuştu.