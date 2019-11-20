BAGEV genel kurulu yapıldı

BAGEV Genel Kurulu’na, ATB Başkanı Ali Çandır, ATSO Başkanı Davut Çetin, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, SDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selen Işık, Burdur TSO Başkan Yardımcısı Hüseyin Yardım, Isparta TSO Yönetim Kurulu Üyesi İsa İpekçi, Manavgat TSO Meclis Üyesi Mevlüt Çelik, MAKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Çetinkaya Bozkurt katıldı.Divan başkanlığına MAKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Çetinkaya Bozkurt’un seçildiği genel kurulda, 2018-2019 faaliyet raporu okundu. Genel Kurulda BAGEV yönetimine ATB, ATSO, KUTSO, DTO, ITB, BUTSO, MATSO seçildi. Yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı gerçekleştirilecek.



926 kişi işe yerleştirildi

BAGEV ve ATB Başkanı Ali Çandır, BAGEV olarak bölge kalkınmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Türkiye’nin ilk istihdam ofisi bagevkariyer’i hayata geçirdiklerini belirten Çandır, 2019 yılında bagevkariyer aracılığıyla 926 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti. Bagevkariyer’i hayata geçirirken bölgedeki işsiz profilini tek çatı altında toplamayı ve eğitimden geçirilen işgücünü işverenle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Çandır, gelinen noktada her kurumun kendi istihdam ofisini kurma gayretine girdiğini söyledi.



“Bu konuda çaba sarf etmeliyiz”

BAGEV’in bölgedeki kurum ve kuruluşların ortak sesi olabileceğini vurgulayan Çandır, “BAGEV’in birlikte hareket etmenin merkezi olması gerektiğini düşünüyorum, bu konuda çaba sarf etmeliyiz. Bireysel çıkardığımız sesin etkisi az olur, bölgedeki tüm inisiyatiflerin birlikte hareket etmesi, çaba harcaması bizi hedefe daha kolay götürecektir” diye konuştu.



“Bölge içi ticaretin geliştirilmesi lazım”

Bölge içi ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Çandır, “Derdimiz ekonomiyi geliştirmek. Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 3.5 sahip bölgemizin iç ticaretine bakıldığında, 10 liralık alışverişin 7 lirasını diğer illerinden yaptığımızı görüyoruz. Ticaretimizin sadece yüzde 30’unu kendi bölgemizdeki illerden yapıyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Yeni dönemde bu hedefe odaklanmalıyız” diye konuştu. Çandır, mütevelli heyet üyelerine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.