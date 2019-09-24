Bacağı kesilen Özge ile babasından, adliye önünde oturma eylemi

ALÜMİNYUM doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım'ın eşi İlknur Yıldırım, 1 Ocak 2014 tarihinde, henüz 6.5 aylık hamile iken kızını prametüre olarak dünyaya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen doğumun ardından çiftin Özge adını verdiği bebek, kuvöz olmadığı gerekçesiyle özel hastaneye sevk edildi. Damar yolundan iğne yapılamayan bebeğin sol dizinin altına kateter takıldı. Ancak bacak kangren oldu. Minik Özge'nin sol bacağı, 13 günlükken dizinin üstünden kesildi. Özel hastanenin ihmali olduğunu öne süren aile, hukuk mücadelesi başlattı. Bu süreçte baba Ali İhsan Yıldırım, kızını, 150 liraya yaptığı düzenek ile yürümeyi öğretmeye çalıştı. Özge'nin dramının kamuoyuna yansıması üzerine yapılan yardımlar ve destekler ile minik kıza protez bacak takıldı.Ali İhsan Yıldırım'ın, özel hastane hakkında ihmal suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu, savcılık tarafından takipsizlik kararıyla sonlandırıldı. Yıldırım, kararı Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Hakimlik de dün şüpheliler aleyhine yeni delil elde edilemediği gerekçesiyle itirazı reddetti.Antalya Adliyesi önünde kızıyla birlikte oturma eylemi yapan Ali İhsan Yıldırım, “Bu davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağım. Özge'nin bir bacağı kesilip, adeta katledilmişken suçluların korunması gücümüze gidiyor. Verilen bu kararlar adalete inancımızı yok etti. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. Anayasa Mahkemesi'nden de sonuç alamaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini kaydeden Ali İhsan Yıldırım, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kararı verenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Adaletin verdiği bu kararı kınıyorum. Bu adalet değil. Savcılık 'bu çocuğun ayağı neden kesildi' diye girişimde bulunmadı" diye konuştu. Kısa süreli oturma eyleminin ardından baba, kızını alarak evine döndü.