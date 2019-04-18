Babasının 150 TL'ye kurduğu düzenekle yürümeyi öğrendi, şimdi koşmak istiyor

KEPEZ'DE yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden küçük Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için siyasiler başta olmak üzere tüm Türkiye seferber oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan aramıştı

Özge’nin gündeme gelmesinin ardından küçük kızın durumundan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, aileyi ziyarete giden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü arayarak baba Ali İhsan Yıldırım'la telefonla görüşmüş, geçmiş olsun dileklerinde bulunup her türlü desteği vereceğini söylemişti. Ardından Özge için Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.



"Özge büyüdü, protez küçük geliyor"

Aradan geçen 1.5 yılın ardından 6 yaşına gelen Özge’nin sol bacağındaki protezi bacağını sıkmaya başladı. Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge’nin gelişiminden dolayı protezin üst kısmının sıktığını belirterek, protezi evde kullanamadığını, sadece dışarıya çıkarken kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, "Özge büyüdüğü için protez küçük geliyor ve acıdığını söylüyor. Değişmesi gerekiyor. Şu anda bunun mücadelesini veriyorum. Devletin ne kadarını karşıladığını bilmiyorum. Hastaneye gidip protez yazdıracağız. Ardından daha önce İstanbul’daki protez yapan arkadaşlarla görüşüp orada yenilettireceğiz. Daha önce belediye karşılamıştı" diye konuştu.



"Hedefim onu koşturmak"

Baba Yıldırım, daha önce evde kurduğu yürüme düzeneğini artık Özge’nin kullanmadığını belirterek, "Özge yürümeyi öğrendiği için o düzeneği kullanmıyor. Daha uzun yapıp koşması için başka bir düzenek düşünüyorum. Protezi olunca onu yapacağım. Özge kabiliyetli çocuk, her şeyi kapabiliyor. Elimizde imkan oldukça daha iyisini yapabiliriz. Özge’yi ben hiç kimsenin yardımı olmadan yürüttüm, şimdi hedefim koşturmak. Normal çocuklar gibi koşsun, daha özgür olsun. Maddi imkanlar kısıtlı olduğu için elimizden geldiği kadar daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Özge’nin koştuğu günleri inşallah görürüz” ifadelerini kullandı. Baba Yıldırım, kızı için başlattığı hukuki sürecin de takipçisi olacağını sözlerine ekledi.