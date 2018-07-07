Azuu Suite Hotel Lara`da açılıyor .

BAŞARILI turizmci Arzu Yıldırım,Azuu Boutique Hotel’de yakaladığı başarıyı Azuu Suite Hotel ile taçlandırmayı hedefliyor.

İşte Azuu Suite Hotel:

Otelde 18’i standart, 8’, deluxe, 1’,i king süite olmak üzere toplam 27 oda bulunuyor.Lüks segmentte butik otel olarak hizmet verecek olan otel Emsalsiz doğası ve plajları ile göz kamaştıran Antalya’ nın kalbi Lara’ da bulunuyor.Otel Lara’ nın meşhur falezlerine 50 metre, havaalanına 12 km, Lara plajlarına 4 km, Kaleiçi’ ne 6 km yakınlıkta.

Otelin tüm odaları modern dekorasyonu, her biri konfora hitap eden son teknoloji teknik araç gereçleri ile göz kamaştırıyor.Geleneksel Türk misafirperverliğine dayanan hizmet anlayışı ile yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan otelde tüm odalar misafirlerin tüm gereksinimleri düşünülerek tasarlanmış.

Tüm odalarda uydu yayını, direkt telefon, LED TV, müzik yayını, minibar, elektronik kasa, split klima, laminat yer kaplaması, balkon, kettle çay-kahve seti, banyoda duşakabin, terlik, bornoz, wc, saç kurutma makinesi, limitsiz Wi-Fi internet bağlantısı ve zengin buklet malzemeleri hizmetleri standart sunulmakta.

Tesis bünyesinde faaliyet gösteren AZUU restaurant’ta Türk ve Dünya mutfağının eşsiz lezzetleri yanı sıra Antalya bölgesinin yöresel yemekleride misafirlerin beğenisine sunulacak.

Otelde şehir dışından yada yurtdışından gelecek ziyaretçilere yönelik olarak havaalanı transfer hizmeti, bilet servisi, restoran rezervasyonları ve yerel eğlence etkinlikleri rezervasyonları vb. hizmetlerde sunularak misafirlere profesyonel çözümler sunulacak.

Böylelikle tatilciler konaklamaları süresince dört dörtlük bir hizmet almış olacaklar.

Otelin işletmeciliğini de bizzat kendisi yapacak olan Arzu Yıldırım her biri alanında uzmanlardan oluşan profesyonel bir kadro oluşturmuş.Azuu Suite Hotelde , Azuu Boutique Hotelde olduğu gibi koşulsuz misafir memnuniyetinden taviz verilmeyecek ve bire bir hizmete dayanan butik otelcilik hizmeti sunulacak.

Başarılı Turizmci Azuu Suite ile ilgili yaptığı değerlendirmede :

"Butik otel işletmeciliğinde sağlıklı adımlar ile ilerliyoruz.

Yakın zamanda Azuu Suite Hoteli Antalya Turizminin en çok tercih edilen destinasyonu Lara’da açıyoruz.

Azuu Suite Hotelin Antalya’ nın kalbi Lara’ da konaklama yapacak yerli ve yabancı turistlerin gözde konaklama tesisi olacağına inanıyorum.

Azuu Suite Hotel Azuu otellerinin bir üyesi olarak koşulsuz misafir memnuniyetine dayanan kaliteli otelcilik hizmeti ve güleryüzlü hizmet ile butik otelcilik anlayışında fark yaratmaya devam edecek.

Otelimizden memnun ayrılan her bir misafirin Türkiye ekonomisine olumlu katkı yarattığının farkında olarak butik otel işletmeciliği alanında hizmet kalitemizden,güzler yüzlü hizmetten asla taviz vermeceyeğiz”dedi.