Azra bebek, 120 gram karaciğerle yaşama tutundu

DOĞDUĞU günden bu yana sarılıkla yaşayan ve vücudunun her yerinde kaşıntı olan 11 aylık Azra bebeği, amcasından alınan 120 gramlık karaciğer parçası hayata bağladı. Medical Park Antalya Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu tarafından karaciğer nakli yapılan Azra bebek, taburcu olmaya hazırlanıyor.



TEK TEDAVİSİ KARACİĞER NAKLİYDİ

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Azra bebeğin getirildiğinde sarılık değerlerinin çok yüksek olduğunu belirterek tedavi sürecini anlattı. Doç. Dr. Aliosmanoğlu, "Ankara'daki hastanelerde bazı tetkikler yapılmış. Sarılık değerlerinin çok yüksek olduğu ve doğuştan safra kanallarının olmadığı saptanmış. Sapsarı bir renkle geldi bize. Tüm vücudunda kaşıntı mevcuttu. Tek tedavisi ise karaciğer nakliydi" dedi. Azra'ya karaciğer nakli yapılmaya karar verildiğinde ilk olarak anne ve babasının verici olmak istediğini ifade eden Doç. Dr. Aliosmanoğlu, "Ancak anne ve babayı değerlendirdiğimizde kan gruplarının uygun olmadığını gördük. Bunun üzerine amca karaciğerini vermek istedi. Uygun olduğunu belirleyince de 8 gün önce amcasının karaciğerinin 120 gramlık bölümünü Azra'ya naklettik" diye konuştu.



'KARACİĞER NAKİLLİ EN KÜÇÜK HASTALARDAN BİRİ'

Doç. Dr. Aliosmanoğlu, Azra bebeğin Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde karaciğer nakli olan en küçük hastalardan biri olduğunu belirterek, "Azra'yı ameliyata aldığımızda 4 kilo 200 gram civarındaydı. Azra'ya 40 gram ve üstünde karaciğer yetecek durumdaydı. İyi bir ameliyat oldu. Birkaç gün içinde taburcu edeceğiz. Umarım bundan sonraki takiplerinde de problem yaşamayız. Şu an her şey yolunda" dedi.



'HİÇ DÜŞÜNMEDİM BİLE'

Azra bebeğe can veren amcası Hasan Çelik (23) ise yeğeninin hastalığı karşısında ellerinden hiçbir şey gelmemesinin çaresizliğini yaşadıklarını belirtti ve şunları söyledi: "Elimiz kolumuz bağlı hissediyorduk. Karaciğerimi verme konusunda hiç düşünmedim bile" dedi. Azra bebeğin karaciğer naklinden önce çok hasta olduğunu, sarılık nedeniyle yüzü ve vücudunun sapsarı olduğunu, sürekli kaşındığını anlatan Hasan Çelik, "Şimdiyse gülüyor. Artık düzeldi. Bu mükemmel bir şey. Benim vesilemle olduğu için gurur duyuyorum. Çok mutluyum."



ANKARA'DA 'BU KADAR KÜÇÜK BEBEĞE KARACİĞER NAKLİ OLMAZ' DENDİ

Ankara'da yaşadıklarını anlatan baba Lokman Çelik (28) Azra'nın hastalığının doğduğunda ortaya çıktığını söyleyerek, "Doğduğunda sarılık oldu. Biz bunu normal sandık. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar bunun normal olmadığını, karaciğer nakli yapılması gerektiğini söyleyince çok üzüldük" dedi. Azra'nın üçüncü çocukları olduğunu ifade eden Çelik, 4 kilo 200 gram ağırlığındaki Azra'yı daha önce götürdükleri doktorların kilosunu ameliyat için yeterli bulmadığını ve bu nedenle ameliyat etmediğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Doktorlar bu kiloda bir bebeğin ameliyat olamayacağını söyledi. 'Mümkün değil' dediler. Ankara'da bir yakınımız Antalya'da organ naklinde başarılı bir hastane olduğunu söyleyince buraya geldik. Hastanede gereken tetkikler yapıldı. Anne ve baba olarak biz karaciğer vermek istedik ama uygun olmadığımızı söylediler. Yapılan tetkiklerde amcasının kar grubu uyumluydu. Amcası sağ olsun. O verici oldu. Ameliyatın üzerinden 1 hafta geçti. Azra artık normale döndü. Çok mutluyuz, sevinçliyiz."