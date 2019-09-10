Aziz Nikolaos ve Myra'da gelir arttı
Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'nde ağustos ayı ve yılın 8 aylık döneminde ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla fazla bir değişiklik olmazken, sağlanan gelir oranı ise artış gösterdi.
DEMRE'DEKİ Ortodoks dünyasının en önde gelen kutsal yerlerinden biri olan, MS 6. yüzyıldan kalma Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın ağustos ayında 61 bin 628 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 551 bin 754 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı ayında müzeyi 64 bin 975 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 837 bin 158 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 8 ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 252 bin 942 kişi ziyaret etti. Karşılığında 5 milyon 919 bin 479 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde müze 249 bin 225 ziyaretçiyi ağırlamış ve karşılığında 3 milyon 402 bin 502 lira gelir sağlanmıştı. Demre'de bulunan Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan, kaya mezarlarıyla ünlü Myra Antik Kenti'ni ise bu yılın ağustos ayında 45 bin 767 kişi ziyaret etti. Karşılığında 1 milyon 160 bin 527 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı ayında Myra Antik Kenti'ni 44 bin kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 579 bin 841 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 8 ayında ise Myra Antik Kenti'ni 185 bin 215 kişi ziyaret etti. Karşılığında 4 milyon 198 bin 876 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra'yı 163 bin 255 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 2 milyon 443 bin 841 lira gelir sağlanmıştı.
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