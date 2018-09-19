Aziz Nikolaos Müzesi rengarenk oldu

LİKYA Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin'in hazırladığı projeyle Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin bahçesi yeniden düzenlendi. Müze bahçesine değişik renklerde gül ve rozet çiçekleri dikildi. Çiçeklerin büyümesiyle bahçe rengarenk oldu. 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dikilen ilk Noel Baba heykelinin bulunduğu bölge de çiçek bahçesine dönüştü. Müzeye gelen turistler de çiçekler arasında gezerek fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.

Yapılan çalışmalar en çok müzeye turist getiren rehberleri sevindirdi. Rehberler, müze bahçesinin yeni bir görünüme kavuştuğunu, turistlerin gözünü okşayan, ilgisini çeken bir çiçek bahçesi ortaya çıktığını anlatırken, çiçeklerin Aziz Nikolaos Müzesi'nin tarihi güzelliğine doğal güzellik kattığını vurguladı.