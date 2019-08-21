Ayşenur, Azerbaycan milli takımında

AZERBEYCAN U19 Kız Milli Takımı'na Türkiye genelinden seçilen 4 sporcudan biri de Kumluca Spor Lisesi öğrencisi Ayşenur Duran oldu. Azerbaycan'a 7 günlük kampa gidecek olan Ayşenur Duran, "Ülkemizi ve Kumluca'mızı temsil etmekten gurur ve onur duyuyorum. Şu an için U19'da kardeş ülkemiz Azerbaycan'da top oynamak ve ilk 4 kişi arasına girmekten çok mutluyum. İnşallah ülkemde de profesyonel olarak ay yıldızlı formayı giymek istiyorum. Benim bu başarımda katkı sağlayan başta aileme ve okul müdürümüz ve öğretmenlerime sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.