banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Ayşenur, Azerbaycan milli takımında

Kumluca'daki Spor Lisesi öğrencisi Ayşenur Duran (17) Azerbaycan U19 Kız Milli Takımı'na seçildi.

ANTALYA 21.08.2019, 10:46 Melike Temir
Ayşenur, Azerbaycan milli takımında
banner404

AZERBEYCAN U19 Kız Milli Takımı'na Türkiye genelinden seçilen 4 sporcudan biri de Kumluca Spor Lisesi öğrencisi Ayşenur Duran oldu. Azerbaycan'a 7 günlük kampa gidecek olan Ayşenur Duran, "Ülkemizi ve Kumluca'mızı temsil etmekten gurur ve onur duyuyorum. Şu an için U19'da kardeş ülkemiz Azerbaycan'da top oynamak ve ilk 4 kişi arasına girmekten çok mutluyum. İnşallah ülkemde de profesyonel olarak ay yıldızlı formayı giymek istiyorum. Benim bu başarımda katkı sağlayan başta aileme ve okul müdürümüz ve öğretmenlerime sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.

#Kumluca #Ayşenur #Azerbaycan milli takımı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545