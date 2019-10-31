Ayna grubu Demrelileri coşturdu

DEMRE Belediyesi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği festival kapsamında Ayna grubu Noel Baba Meydanı'nda konser verdi. Ayna konserini aralarında Kaymakam Onur Şatıroğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, İYİ Parti il yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi. Rock grubu Ayna büyük bir coşku içinde sahneye çıktı. İlk olarak grubun solisti Erkan Güleryüz 'Akdeniz' adlı parçayı seslendirdi. 'Sen Unutma Beni', 'Gelincik', 'Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar' gibi parçaları seslendiren grubun konserinde 'Onuncu Yıl Marşı' ile heyecan doruğa ulaştı. Ayna grubu konserini başladığı 'Akdeniz' adlı parçayla bitirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Okan Kocakaya, grubun solisti Erkan Güleryüz'e bir plaket, 40 yıl hatırı olması için bir kahve takımı verdi ve yöresel keçi boynuzu pekmezi hediye etti. Sahnede sunucu tarafından Erkan Güleryüz'e, keçi boynuzu pekmezi yedirildi. Kısa bir teşekkür konuşması yapan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Demre'nin sorunlarını çözerken, ilçemizde en çok eksikliği duyulan sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vereceğiz. Geniş anlamda ikinci kez düzenlediğimiz festivalde, sizleri çok farklı aktivitelerle buluşturuyoruz. Bu bir başlangıç. Devam edecek" dedi.