'Ayak bastı parası bir Türkiye'de yok, bir de turist gitmeyen ülkelerde'

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya gibi 14-15 milyon turist ağırlayan bir şehrin belediye gelirlerinin, hizmet edebilme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, turistlerden 'ayak bastı parası' alınması gerektiğini söyledi. Bunun için yasa çıkarılması gerektiğini belirten Böcek'e, Antalya Kent Konseyi'nden destek geldi. Turizmde gelir artırımına yönelik önerileri dünyadaki örnekleriyle araştıran Antalya Kent Konseyi hazırladığı raporunda, “Dünyanın bütün turizm ülkeleri, hele bizim gibi kitle turizmine yönelmiş ülkeleri, turizm etkileşiminin ülkeye ek bir katkısını herhangi bir isimle başarıyla hayata geçirmiş. Hangi ülkelerde 'Geceleme Vergisi' yok diye araştırdığımızda, bir Türkiye'de yok bir de turist gitmeyen ülkelerde" ifadelerine yer verdi.



'TURİST SAYISINA PARALEL TURİST NEFRETİ'

Turizmin ülkeye önemli katkı sağladığı, yoğun turist alan bölgelerde ise bu yükün altından kalkmaktan zorlanıldığı anlatılan raporda, sürekliliği sağlamak adına desteğe ihtiyaç duyulduğu, hatta bazı ülkelerde yoğunluk nedeniyle turist düşmanlığına dönüştüğü belirtildi. Raporda, “Balkonlarına 'turist istemiyoruz' diye siyah bayrak asan Mayorkalılardan, 'Artık gelmeyin ülkemiz bize kalsın' diyen Dubrovnik halkına kadar dünyanın birçok köşesinde bu tepkiler son yıllarda artarak çoğalıyor. Haklılar. Kalabalık insan yığınları, kültürel deformasyon, dövize ve turiste endekslenen hayat standardı, dolup taşan sahiller, yerli halkı huzursuz ve mutsuz ediyor. Halkın turizme sıcak bakmasına vesile olacak adımlar atılmadıkça, bu gibi önemli tatil destinasyonlarında 'artan turist sayısına paralel artan turist nefreti' gözlemliyoruz" denildi.



ŞEHRE EK GELİR SAĞLIYOR

Nüfusunu yaz dönemlerinde 3-4'e katlayan şehirlerdeki yıpranmanın, gelirin önüne geçtiği belirtilen raporda, şöyle denildi: “Somut bir örnekle nüfusu 2,5 milyon civarında olan Antalya, yaz döneminde yerli ve yabancı turistle birlikte yaklaşık 5 milyon kişiyi barındırmak zorunda kalıyor. Bu yoğunluğa hizmet edebilecek altyapının var olup olmadığını bir kenara bırakarak, çöplerinden kanalizasyona, yollarından ziyaret yerlerinin bakımına kadar birçok hizmetin götürülmesi zorlaşıyor. Bu yüzden son yıllarda turizm destinasyonlarına destek vermek adına ek gelir sağlayacak bir kaynak 'Şehir vergisi', 'Konaklama vergisi' 'Ekolojik vergi', 'Yatak vergisi', 'Resort vergisi' gibi adlarla, neredeyse bütün tatil bölgelerinde uygulanmaya başladı. Bu, kısaca o bölgede konaklayacak yetişkin bir turistin her bir geceleme için o şehrin yerel yönetimine veya devletine verilmek üzere otel resepsiyonuna ödediği cüzi bir miktar paradır. Bu ücreti konaklayan öder ve bu meblağ vergi olarak o şehre, bölgeye daha iyi, daha kaliteli ve uzun soluklu bir yaşam kurulmasına katkı sağlaması için kaynak olarak aktarılır."



'BÜTÜN TURİZM ÜLKELERİ HERHANGİ BİR İSİMLE HAYATA GEÇİRMİŞ'

Dünyadaki bütün turizm ülkelerinde bunun uygulandığı ve turistin artık bunu anlayabilecek olgunluğa erişmiş olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Zira kendi ülkesinde de bir otelde konakladığında ödemek zorunda. Bir Hamburglu, Berlin'e gidip bir otelde kalınca da ödüyor. Dünyanın en çok turist alan ülkesi Fransa'da geceleme vergisi 100 yıldır mevcut. Otelin kategorisine göre her bir geceleme için kişi başı 0,50 sent ile 3 euro arasında konaklama vergisi ödenmesi gerekiyor. Bütün dünyayı gezen Hollandalılar ülkelerine gelen turistlerden 1-3,5 euro günlük kişi başı vergi alıyor. Dünyanın gözde ve en pahalı turizm ülkelerinden İsviçre, geceleme başı 1- 2,5 euro vergiyi sistematik hale getirmiş. Yani bu vergi, turizmin nimetlerinden yararlanmak, başka ülkelerde gezerek, başka insanların hayatlarının içine girerek bir keyif sürmek istiyorsan, o ülkelerin daha uzun müddet var olmasına katkı vererek, kendi alt yapısını revize etmesi, daha güzel, daha sağlıklı ortamlar yaratabilmesine katkı vereceksin demek oluyor. Hangi ülkelerde 'Geceleme Vergisi' yok diye araştırdığımızda; bir Türkiye'de yok, bir de turist gitmeyen ülkelerde. Görünen o ki dünyanın bütün turizm ülkeleri, hele bizim gibi kitle turizmine yönelmiş ülkeler, turizm etkileşiminin ülkeye ek bir katkısını herhangi bir isimle başarıyla hayata geçirmiş."