AVM'de 'kadın' temalı sergi

KEPEZ'deki bir alışveriş merkezinin fuayesinde açılan 'Resim ve Ahşap Yakma Sergisi'nin kurdelesini DÖŞHEM Müdürü Canat Duru, Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Yavuz, Çamlıbel Halk Eğitimimi Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, kurs öğretmenleri Ayşegül Kök Kaya, İlkay Aydil birlikte kesti. AVM'yi renklendiren 'kadın' temalı resim ve ahşap yakma sergisi alışveriş yapan sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti, sergilenen eserler hakkında kurs öğretmenleri ile kursiyerler bilgi verdi, yeni dönem de kurslara katılmak isteyenlerin başvuruları da alındı. 40 resim ve ahşap yakma kursiyerlerinin 'kadın' konulu 60 eserinin yer aldığı sergi 10 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.