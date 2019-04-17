Avlan Gölü'nde su seviyesi yükseldi

ELMALI'DAKİ karstik oluşumlu Avlan Gölü, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Doğal halinde büyüklüğü 850 hektar olan Avlan Gölü'nde su tutan alan geçen yıl futbol sahası büyüklüğüne indi. Birçok canlının terk ettiği, göçmen kuşların uğramadığı Avlan Gölü'nün bu görüntüsü, yağışların etkisi ve karların erimesiyle tamamen değişti. Yıllar önce tarım yapmak için kurutulan, ancak son dönemde yeniden su tutması için çalışmalar yürütülen Avlan Gölü'nde su seviyesi bu yıl hızla yükseldi. Göl kenarındaki bazı ağaçlarla Yörüklerin kurduğu çadırlar su altında kaldı.