AÜ’den nükleer araştırma yolunda adım

AKDENİZ Üniversitesi, üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları ortak olarak yürütebilmeleri için kurulan ve Nobel ödüllerine de layık görülen çok önemli bilimsel buluşların yapıldığı CERN Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) çalışma grubuyla ortak çalışma yapacak. Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin girişimiyle yapılan iş birliği protokolü ile Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri CERN laboratuvar ve altyapısını kullanarak araştırmalar gerçekleştirebilecek. Çalışmalarda teknoloji ürünlerinin ilk örnekleri sanayi-üniversite işbirliğiyle üretilecek.

CERN-FCC Çalışma Grubu Başkanı Dr. Michael Benedikt ile mutabakat metni imzalayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, “Yapılan mutabakat ile Akdeniz Üniversitesi FFC Kollaborasyonu'na dahil olarak uluslararası bir iş birliği daha yapmış oldu. Konu ile ilgili yüksek lisans/doktora tez çalışmaları yapılarak, Türk sanayi ve CERN-FFC işbirliğine katkısı olması yolunda adımlar atılması sağlanacaktır” diye konuştu.

Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İsmail Hakkı Sarpün ise, Türkiye'nin CERN'de 1961 yılından 2015 yılına kadar gözlemci ülke statüsünde bulunduğunu, 2015'den sonra CERN'e ortak üye kabul edildiğini hatırlatarak, “Yaptığımız bu iş birliğiyle akademisyenlerimizin ülkemizin bu konudaki bilimsel çalışmalarına daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.