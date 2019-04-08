AÜ’de ‘Liseden Üniversiteye Sanat Köprüsü’ başladı

‘LİSEDEN Üniversiteye Sanat Köprüsü’ Projesi ile Orta Asya’da filizlenip Anadolu topraklarına kadar uzanan köklü bir geçmişe dayalı Geleneksel Türk Sanatlarını tanıtmak, Antalya’da lise düzeyinde öğrenim gören gençleri Geleneksel Türk Sanatlarıyla buluşturup onların sanata karşı duyarlılığını ve farkındalığını artırmak ve geleneksel sanatları gelecek kuşaklara aktarmak amaçlanıyor. Proje koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ve öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Öznur Aydın, Arş. Gör. Serap Sezen, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağ, Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Öğr. Gör. Züleyha Zor’un yer aldığı proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu 15 lise seçilerek proje takvimi belirlendi.

İlk olarak İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nde başlanan proje kapsamında Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Öznur Aydın, Arş. Gör. Serap Sezen ve bölüm öğrencileri tarafından lise öğrencilerine tanıtım ve workshoplar yapıldı. Ayrıca uzmanlar eşliğinde lise öğrencilerine geleneksel sanatlardan hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, dokuma, kalıp baskı, keçe, ahşap boyama ve yakma, batik, doğal boya uygulamaları, dekoratif süsleme gibi sanatların uygulaması gösterildi. Proje koordinatörü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, “Lise öğrencileriyle buluştuğumuz ve milli ve manevi değerlerimiz olan geleneksel sanatları tanıttığımız bu proje ile sanata, sanatçıya saygı kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlayarak, bilinçli, erdemli, sanatsever nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Projenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği diğer okullar olan Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Akdeniz Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Konyaaltı Anadolu Lisesi, Muhittin Böcek Anadolu Lisesi, Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi, Antalya Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Türk Telekom Anadolu Lisesi, Necati Dölen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde devam edeceği belirtildi.