AÜ uluslararası eğitim fuarlarında

ENDONEZYA'nın en büyük uluslararası eğitim fuarı olan 28. Endonezya Uluslararası Eğitim Fuarı'nda Akdeniz Üniversitesi'ni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Genel Sekreter Ali Serinoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Emre Çalışkan'dan oluşan heyet temsil etti. Pasifik ülkelerinden çok sayıda üniversite ve eğitim kuruluşunun yer aldığı ve yaklaşık 30 bin öğrencinin katıldığı fuarda AÜ'nün tanıtımı yapıldı. Ziyaret kapsamında ayrıca Cakarta Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Burak Ali Karacan ve Anatolia Education Başkanı Mürşit Çakır ile AÜ adına verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Almanya Hamburg'ta düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı'nda (Einstieg Fuarı) ise AÜ'yü Uluslararası İlişkiler Ofisindenöğretim görevlileri Bahar Şahin ve Emel Kahraman temsil etti. Avrupa genelinde çok sayıda üniversite ve eğitim kuruluşunun yer aldığı ve yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığı fuarda üniversite tanıtımı başarıyla gerçekleştirildi. Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel'in de ziyaret ettiği fuarda AÜ büyük ilgi gördü. Uluslararası tanıtım çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, uluslararası eğitim fuarlarının farklı coğrafyalardan başarılı uluslararası öğrenci adaylarının AÜ'yü tanıması için büyük önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Topal, Ülkemizin son dönemlerde Endonezya ile geliştirdiği yakın siyasi ve ekonomik işbirliği sonucunda ve 260 milyonluk nüfusunun büyük oranda genç nüfustan oluşması nedeniyle 4 Mayıs tarihinde düzenlenecek AKDENİZ YÖS-2019 Sınavı merkezlerine bu yıl ilk kez Endonezya/Cakarta sınav merkezinin de dahil edildiğini ifade etti.