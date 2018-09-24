AÜ şehrin en önemli üçüncü parçası

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi açıklamalarda bulundu. Antalya'nın turizm ve tarımla ön plana çıkan bir şehir olduğunu belirten Ünal, kentin en önemli üçüncü parçasının AÜ olduğunu vurguladı. Ünal, Kentte beş üniversite olduğunu ifade eden Rektör Ünal, “Bu sayının 10'a çıkması gerek. Antalya her açıdan 10 üniversiteyi taşıyabilecek potansiyele sahip" dedi. AÜ olarak hedeflerinin ulusal ve uluslararası sıralamalarda ilk 10'da yer almak olduğunu açıklayan Ünal, “3 yılda 35'incilikten 20'nci sıraya yükseldik. Maddi imkanları yüksek olan iyi öğretim üyelerini hemen kadrolarına katan vakıf üniversiteleri ile rekabet halindeyiz. Devlet hedefi üniversiteleri sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz" dedi.

'ÜLKENİN EN BÜYÜK ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİYİZ'

Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri olduklarını belirten Rektör Ünal, bu yıl kontenjanlarda yüzde 100'e yakın doluluk oranı sağladıklarını ve kayıt döneminde de fire vermediklerinin bilgisini aktardı. Rektör Ünal, “Tercih eden öğrencilerin tamamına yakını kaydını yaptırdı. Bu yıl 3 yeni fakültemiz açıldı. Kemer Denizcilik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi. Demre Meslek Yüksekokulu da eğitim öğretime başladı" diye konuştu. Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk günlerinde küçük aksaklıklar olabileceğini söyleyen Rektör Ünal, "Kampüs içi ulaşımda ilk günlerde küçük problemler yaşayabiliriz. Geçen yıllarda otobüsler kampüs içerisine giriyordu, bu yıl kapıda indirecekler. İlk günlerde trafik biraz aksayabilir. Kampüs içerisindeki ring sayımızı 5'ten 7'ye çıkardık. Yemekhanelerimiz de ilk günler kalabalık olabilir. Kısa sürede düzene oturacaktır" dedi.

'ÖZEL BİR GAYRETİM YOK'

Öğrenciler ile kurduğu iyi ilişkiler ve sosyal medya üzerinden öğrencilere verdiği renkli cevaplar hakkında da konuşan Rektör Ünal, bunun için özel bir gayret göstermediğini, kişilik yapısından kaynakladığını belirtti. Rektör Ünal, “Ben bir hekimim. İnsanlarla iyi ilişkiler içerisinde olmam ve empati kurmam gerekir. Öğrencilerime de aynısını yapmak istiyorum. Cevaplamam için günde 100'e yakın tweet paylaşılıyor. Herkesin tweetini cevaplamaya çalışıyorum. Daha çok bir konu üzerinde gelen sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Verdiğim esprili cevaplar öğrencinin bana yazdığına uygun cevaplar. Öğrenci bunu istiyor. Çok güzel tepki alıyor" diye konuştu.

'ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE OLMAK İSTİYORUZ'

Uluslararası tanınan bir üniversite olmak istediklerini ifade eden Rektör Ünal, “Bunun yolu uluslararası öğrencinin üniversiteye gelmesi. 2 binden fazla uluslararası öğrencimiz var. Geçen yıl dünyanın değişik yerlerinde 22 farklı şehirde AÜ'de okumak isteyen öğrenciler için sınav yaptık. Çok yüksek sayıda öğrenci sınava girdi ve kazanan öğrencilerin birçoğunun kayıt yaptıracağını düşünüyorum" dedi.



