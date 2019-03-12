AÜ öğrencileri topraksız tarım seralarını ziyaret etti

Öğrencilere, topraksız üretim sera teknolojisinin ana unsurları yerinde gösterilerek topraksız yetiştiricilik ile ilgili uygulama bilgileri verildi. Öğrencilerin bu alanda mezuniyet sonrası iş olanaklarının da değerlendirildiği gezide topraksız tarımın ülkemiz için büyük fırsat olduğu ve bu sahada çalışmak isteyen Ziraat Fakültesi öğrencileri için büyük istihdam alanı oluşturabileceğine değinildi. Prof. Dr. Ahmet Kürklü, ‘Öğrencilerimize teorik derslerin yanında uygulamalı eğitim de vermeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz teknik gezimiz çok verimli ve başarılı geçti. Öğrencilerimiz teorikte aldıkları bilgilerin pratikteki karşılığını görmüş oldular.’ diye konuştu. Topraksız tarım ülkemizde henüz hak ettiği yeri bulabilmiş değil diyen Prof. Dr. Ahmet Kürklü ‘Zaman zaman yaş sebze fiyatları tartışma konusu oluyor. İnanıyorum ki topraksız tarımın bölgemizde ve ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmaya da olumlu şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla konunun gerek sektör içindeki çalışanları gerekse sektör dışındaki vatandaşları dolaylı ya da dolaysız şekilde etkilemesi nedeniyle rahatlıkla bu konunun tüm ülkenin meselesi olduğu söylenebilir.’ ifadelerini kullandı.