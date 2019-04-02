AÜ öğrencileri minik ellere yardım eli uzattı

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, “Minik Ellerimiz, Bizim Geleceğimiz” adlı proje ile Siirt Şirvan Cumhuriyet Ortaokulu’nda ihtiyacı olan minik ellere yardım eli uzattı.

AÜ öğrencileri minik ellere yardım eli uzattı
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ÖĞRENCİLER, “Gözlerindeki Işık, Gülüşlerindeki Umut Olalım” sloganıyla gönüllülük esasıyla yürüttükleri proje kapsamında kışlık kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, eğitici oyuncaklar ve okuma kitapları topladı. Projeyi gerçekleştiren öğrenciler, yardım toplama sürecini hızlandırmak ve projeye destek verecek gönüllü öğrenci sayısını arttırmak için okulda yaptıkları tanıtım faaliyetleri ile kısa bir süre içerisinde hedefledikleri yardım sayısına ulaştılar. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden ve öğrencilerinden tam destek alan proje kapsamında toplanan malzemeler, Siirt’te 260 öğrencisi olan bulunan Şirvan Cumhuriyet Ortaokulu’na gönderildi. Aldıkları hediyelerle mutlulukları yüzlerinden okunan ortaokul öğrencileri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teşekkürlerini iletti. 

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