AÜ öğrencileri minik ellere yardım eli uzattı

ÖĞRENCİLER, “Gözlerindeki Işık, Gülüşlerindeki Umut Olalım” sloganıyla gönüllülük esasıyla yürüttükleri proje kapsamında kışlık kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, eğitici oyuncaklar ve okuma kitapları topladı. Projeyi gerçekleştiren öğrenciler, yardım toplama sürecini hızlandırmak ve projeye destek verecek gönüllü öğrenci sayısını arttırmak için okulda yaptıkları tanıtım faaliyetleri ile kısa bir süre içerisinde hedefledikleri yardım sayısına ulaştılar. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden ve öğrencilerinden tam destek alan proje kapsamında toplanan malzemeler, Siirt’te 260 öğrencisi olan bulunan Şirvan Cumhuriyet Ortaokulu’na gönderildi. Aldıkları hediyelerle mutlulukları yüzlerinden okunan ortaokul öğrencileri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teşekkürlerini iletti.