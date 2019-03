AÜ'nün akademik personeli, idari personelden obez

AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen 'Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarında Beslenme Alışkanlıklarının ve Obezite Sıklığının Belirlenmesi' çalışmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. AÜ Hemşirelik Fakültesi'nden Öğretim Görevlisi Kadriye Aydemir'in, Necmettin Erbakan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ahmet Uzun, aynı bölümden Araştırma Görevlisi Alperen Akbulut, AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kamarlı Altun ve AÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Tahir Kılıç ile birlikte, AÜ yerleşkesinde çalışan akademik ve idari personelin beslenme alışkanlıklarını ve obezite sıklığını saptamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışma, 15 fakülte, 4 yüksekokul, 2 MYO ve rektörlüğe bağlı birimlerde yapıldı. Gönüllü 350 akademik ve idari personeli kapsayan araştırmanın ilk bölümünde kişisel bilgi ve beslenme alışkanlıkları, ikinci bölümde ise antropometrik (insan vücudunun boyutları) ve vücut analiz ölçümleri alındı.



ÜÇ ÖĞÜN YEMEK YİYENLERİN ORANI YÜZDE 56,6

Yüzde 59,7'si kadın, yüzde 40,3'ü erkeklerden oluşan katılımcıların yüzde 26'sı 20-29, yüzde 38,6'sı 30- 39, yüzde 25,7'i 40-49, yüzde 9,7'si ise 50 yaş aralığından oluştu. Yüzde 62,9'u evli, yüzde 37,1'i bekar gönüllülerin yüzde 57,4'ünün kilosundan memnun olmadığının saptandı. Araştırmada beslenme alışkanlıkları değerlendirildiğinde yüzde 56'sının günde üç öğün, yüzde 14.3'ünün iki öğün yemek yedikleri belirlendi. Katılımcıların yüzde 57,7'sinin bazen öğün atladıkları ortaya çıkarken, öğün atlama nedeni olarak 'vakitsizlik' diyenlerin oranı ise yüzde 36,3 olarak saptandı. Katılımcıların yüzde 41.4'ü ise yemekleri hızlı tükettiğini söyledi. Öğle yemeklerini en çok üniversite yemekhanesinde, akşam yemeklerini ise evde yediklerini söyleyen katılımcıların, süt ve ürünleri, sebze, meyve, ekmek ve tahıl grubunu her gün, et grubu, kurubaklagiller, hamurişi ve tatlıları ise haftada 1-2 kez tükettikleri belirlendi. Çay ve kahve tüketimi ise her gün olarak belirlendi.



OBEZİTE SIKLIĞI AKADEMİK PERSONELDE YÜKSEK

Çalışma sonucunda AÜ çalışanlarında obezite sıklığının akademik personelde yüzde 56,1, idari personelde yüzde 43,9 olduğu belirlendi. Araştırmada erkeklerde obezite sıklığı yüzde 60,4, kadınlarda ise yüzde 39,6 olarak belirlendi. Bu bulgunun Türkiye'deki obezite sıklığıyla karşılaştırıldığında tezatlık oluşturduğu belirtilirken, bunun çalışan kadınların kilolarına daha fazla dikkat ediyor olmalarından kaynaklanmış olabileceği kaydedildi.



İŞYERLERİNDE EGZERSİZ ORTAMLARI OLUŞTURULABİLİR

Öğretim Görevlisi Kadriye Aydemir, son yıllarda dünyada obezitenin görülme sıklığının giderek arttığını belirterek, tedavi edilmesi gereken bir hastalık, bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmeye başlandığını aktardı. İşyerlerinde çalışanlar için egzersiz yapabilecekleri ortamların oluşturulmasında yarar olacağını kaydeden Aydemir, “Obezitenin görülme sıklığını iyileştirmek adına çalışanların egzersiz yapabilecekleri imkanlar oluşturulabilir" dedi.