AÜ ile İl Ticaret Müdürlüğü arasında iş birliği

AÜ Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, İl Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, İl Tüketici Hakem Heyeti Uzmanı Sebahat Akdoğan, AÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Özkan Çıtak, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Abdullah Turhan, Kariyer Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Turan Şener katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim alması kadar doğru bir kariyer çizmesi de bizler için oldukça önemli. Bu amaç doğrultusunda kurduğumuz Kariyer Merkemizde öğrencilerimizin gerekli eğitimleri alması, iş deneyimi kazanması, mesleki ve bireysel açıdan kendini gerçekleştirmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ile imzaladığımız bu iş birliği protokolünün de bu anlamda öğrencilerimize önemli kapılar aralayacağına inanıyor, protokolün herkes için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Geleceğimiz gençler"

Dizerkonca ise, "AÜ ile yaptığımız bu protokol ile gerek şehrimizde, gerekse ülkemizde iş dünyasıyla olan bağlantılarımız ile öğrencilerimizin kariyerine destek olmak bizler için oldukça sevindirici. Bu konuda bizler geleceğimiz olan öğrenciler için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.