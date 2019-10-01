AÜ Hastanesi'ne yeni blok

AÜ Hastanesi'nde inşası yaklaşık 12 yıldır devam eden G Blok tamamlandı. G Blok teslim imza töreninde konuşan AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bu blokta Göz Hastalıkları Polikliniği, Pediatri Hematoloji Onkoloji Polikliniği ve Aile Hekimliği hizmet ünitelerinin hizmet verdiğini söyledi. İmza töreninin ardından yeni binanın tam kapasite ile hizmet vermeye başladığını kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Yatak sayımız 1400, yoğun bakım yatak sayımız ise 120'ye ulaştı" dedi.

TÜRKİYE'NİN MARKA YÜZÜ HASTANE

AÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Korkmaz ile imza töreninde bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin marka yüzü olan üniversite hastanesinin büyüdüğünü, teknolojiyi takibin ise en üst seviyede olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, "Büyümeye ihtiyacımız vardı. Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan 3 polikliniğimizin ardından en az 10 ünitemiz daha yeni binaya taşınacak. Kliniklerde hastalar çok daha iyi koşullarda hizmet almaya başladı" dedi.

ONKOLOJİ HASTALARI RAHAT EDECEK

Hastane bünyesindeki Mustafa Samur Tıbbi Onkoloji Kemoterapi Merkezi'nin mevcut hasta sayısını karşılamakta yetersiz kaldığını aktaran Bülent Aydınlı, "Bu alanda daha iyi koşullarda hizmet verebilmek adına bu adımı atmamız gerekiyordu. Artın onkoloji alanında elimiz daha güçlü. Günün şartlarına uygun son model cihazlarımızla ve 300 personelimizle tam kapasiteyle hizmet veriyoruz" dedi.

EN İYİ HİZMET VERİLİYOR

Başhekim Aydınlı, taşınma süreci sona erdiğinde, tıbbi onkoloji kliniği, kemoterapi ünitesi, hematoloji kliniği, erişkin kemik iliği transplantasyon ünitesi, kalp damar cerrahi kliniği, kalp-damar yoğun bakım, kardiyoloji kliniği, koroner yoğun bakım, deri ve zührevi hastalıkları, koroner anjiyo servislerinin burada hizmet vermeye başlayacağını söyledi.Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastane olarak bundan sonra sağlık turizmine çok daha fazla katkı sunacak bir yapıya kavuştuklarını da ifade etti.