AÜ dünya üniversiteleri arasında

DÜNYA Üniversiteleri Akademik Sıralamasına bu yıl 11 üniversite girdi. Her yıl 64 ülkeden 1800 üniversitenin değerlendirilerek hazırlanan sıralamaya Akdeniz Üniversitesi 800'üncü sıradan girdi. Sıralama, üniversitenin verdiği mezun sayısı, öğretim elemanlarına ait Nobel Ödülü ve bilimsel makale sayısı, yüksek atıf yapılan araştırmacıların sayısı, doğa ve bilim dergilerinde yayımlanan makale sayısı göstergelerine göre yapılıyor. Sıralamaya dünya genelinde 1000 üniversite alınıyor. Bu kriterlere göre Akdeniz Üniversitesi, 2019 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda (ARWU) 800'üncü olurken, Türk üniversiteleri arasında ise 7'nci oldu. Listeye Türkiye'nden giren diğer üniversiteler ise Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu.