AÜ'den uzaktan eğitim sertifikası

AKÜMSEM bünyesindeki ilk uzaktan eğitim sertifika programı merkez müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller tarafından 'Ölçme ve Değerlendirme' gerçekleştirildi. Eğitim, mesleki yeterlilik kurumlarından Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine bağlı, Tur-Pres Turizm Tanıtım Destek ve Ürünleri Şirketi'ne verildi. 15 saatlik eğitim programına 13 kursiyer katıldı. Uzaktan eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verildi. AKÜNSEM Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, "Sürekli eğitim merkezi olarak yurt içinde ve yurt dışında kamu kuruluşları, özel sektör, meslek örgütleri, vakıflar ile kişilerden gelen istekler doğrultusunda meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, seminerler, kurslar, konferanslar organize ederek günümüzde zorunlu bir gereksinim olan yaşam boyu öğrenmenin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.