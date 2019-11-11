AÜ'den fidan kampanyasına tam destek

AKDENİZ Üniversitesi Ceypark Çarşısı Arkası'nda gerçekleştirilen 'Fidan Dikme Etkinliği'ne Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Akdeniz Üniversitesi Sıfır Atık Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Betül Ünal, huzurevi sakinleri, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan öğrenciler, öğretim üyeleri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Akdeniz Üniversitesi olarak böyle bir projenin içerisinde bulunmaktan son derece mutluyuz. Hepimizin geleceği olan ormanlar ve yeşil alanlar başta sağlık, erozyonu önleme, su kaynakları olmak üzere pek çok açıdan insanlık için hayati derecede önem taşımaktadır. Bu nedenle ormanlarımızı korumak ve yaşatmak hepimizin en önemli görevidir. Bugün burada ormanların kıymetini bilen bir toplulukla bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu güzel ve anlamlı etkinliğe katılan ve destek veren herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. Doç. Dr. Betül Ünal ise "Akdeniz Üniversitesi olarak bu güzel projede yer almaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için gerçekleştirdiğimiz ağaç dikme etkinliğimizle bugün diktiğimiz fidanlarla yarınlara nefes olmayı ümit ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Sıfır Atık Topluluğumuz başta olmak üzere tüm çevre dostu öğrenci topluluklarımızla birlikte doğa ve temiz çevre bilinci oluşturmak için yapılan çalışmalara destek vermeye ve bu konuda projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.