AÜ'den 'Bir Okul Değişir, Antalya Değişir' projesi

'BİR Okul Değişir, Antalya Değişir' projesi kapsamında Türk Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji öğretmenleri ve Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar'ın katılımıyla 'Güncel Araştırmalar Işığında Erken Çocukluk, Gelişim ve Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımı' başlıklı eğitim semineri verildi. Proje kapsamında gelecek yıl ise Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Bayraktar, 'Travmatize Edilen Çocuklara Nasıl Yaklaşılmalı', Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bilge Bingöl Schrijer, 'Eğitim Hukuku Teorisi', Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldırım da 'Yaşam Becerileri ve Sosyal Uyum' başlıklı seminerlerle projeye destek verecek. Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay Pınar, proje kapsamında, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demir'in 'Yabancı Dilin Önemi, Öğretmenler Neden Yabancı Dil Bilmeli' başlıklı bir seminer düzenleyeceğini, Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım'ın 'Özel Eğitimde Güncel Yaklaşımlar' başlıklı seminerle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geleceğini kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar ise yaptığı açıklamada; proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinin Antalya'daki ilk ve ortaöğretim kurumlarını yerinde ziyaret edeceklerini, idareci, öğretmen ve veliler ile bir araya gelerek bir dizi seminer, söyleşi ve toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.