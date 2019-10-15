AÜ'de tarımda örgütlenme ve pazarlama konferansı

ZİRAAT Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Almanya Bodensee Bölgesi Elma Üreticileri Kooperatifleri Birlik Başkanı Dr. Manfred Büchele'nin konuşmacı olarak katıldı. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyadaki önemli merkezlerden birisi olduğunu ifade etti.Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci dünyada yedinci sırada olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karayel, "52 milyar dolarlık bitkisel ve hayvansal üretimimiz var. Tarım sektörümüz, 18 milyar dolarlık ihracat, 13 milyar dolar ithalat yapıyor. Dış ticaret fazlası verdiğimiz ender sektörlerden birisidir. Ancak ülke olarak potansiyelimizin çok gerisinde olduğumuzun da farkındayız" diye konuştu.Türkiye'de tarım sektöründeki birçok sorunun temelinde tarım sektöründeki örgütlenme yetersizliği yattığını belirten Dekan Karayel, “Örgütlenme sonucu hem bireylerin sorunları çözüme kavuşmakta, hem de ilgili alanda uygulanacak politikalara yön verilebilmektedir. Ülkemizde kamu, sivil toplum ve bireysel çabalarla kurulmuş çok sayıda üretici birliği ve kooperatif bulunmasına rağmen tarımda örgütlenme henüz yeterli seviyede değildir. Özellikle mevzuattan kaynaklanan sorunlar, mali sorunlar, örgütlenme bilincinin tam olarak yerleşmemesi gibi sorunlar kooperatiflerin ve üretici birliklerinin gelişimini engellemektedir" dedi.Gelişmiş ülkelerdeki üretici örgütlerinin gelişimini tamamlamış olduğunu ifade eden Dekan Karayel, “Üretici birlikleri ve kooperatifler daha da ileri giderek yatay bütünleşmelerini gerçekleştirmiş, birçok ülkede federasyon ve konfederasyon şeklinde üst örgütlerini oluşturmuşlar, dikey bütünleşme yoluyla da faaliyetlerini çeşitlendirerek ekonomik açıdan güçlenmişlerdir. Bu nedenle ülkemizdeki tarımsal örgütlenme sorununu gündemde tutulmalı, çözümüne katkıda bulunmak için gelişmiş ülkelerdeki tarımsal kooperatifler ve birlikler incelenerek ülkemiz için uygun olan modellerin uygulanmasına yönelik adımlar atılmalıdır" dedi.TARSİD Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin ise "Bazı modelleri alıp iyi yönleriyle değerlendirmek ve tarım geleceğimizi bu yönde hazırlamamız çok önemli. Bu toplantı sayesinde bu modeli Almanya'da nasıl yapmışlar, hangi aşamalardan geçmişler bunları öğreneceğiz" dedi.Elma Üreticileri Kooperatifleri Birlik Başkanı Dr. Manfred Büchele ise 'Örgütlenme ve Pazarlama Temelinde Almanya Bodensee Bölgesi Modellemesi' konferansında; üretimden satışa geçen aşamaları anlatarak; amaçlarının üretimi korumak, maksimum verimlilik, maliyeti düşürmek ve koruma için harcanan parayı geriye kazanabilmek olduğu söyledi. Bölgede küçük üreticilerin olduğunu ancak 15 milyon insan için elma ürettiklerini ifade eden Dr. Manfred Büchele, kooperatif aracılığıyla bu elmaları üretimden tüketiciye sunmak için üreticinin kazanacağı bir yöntem belirlediklerini ve üreticinin ürün kalitesine göre fiyat belirlediklerini ifade etti.Dr. Manfred Büchele, kooperatifin amacının üreticilere fiyat, depolama, sınıflamada ve satışında eşit muamele etmek ve üreticiye en iyi hizmeti sunmak olduğunu anlattı.