AÜ'de satranç turnuvası

ANTALYA Karadenizliler Derneği'nin sponsorluğunda AÜ Satranç Topluluğu tarafından düzenlenen turnuvaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ve Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu'nun da ziyaret ettiği turnuva, AÜ Öğrenci Lokali'nde gerçekleştirildi. 2 gün süren müsabakalar sonunda Hasan Can Özkara birinci olurken, Afganistanlı Edris Naseri ikinci, Azerbaycanlı Azer Hashimov üçüncü oldu. En iyi kadın sporcu ödülüne ise Romanyalı Ana Maria Andronache layık görüldü. Turnuva hakkında bilgi veren Satranç Topluluğu Başkanı Hakan Tüm, "Topluluk olarak daha çok öğrenciye ulaşmak ve motivasyonu artırmak amacıyla 2005 yılından beri okulumuzda satranç turnuvaları düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez daha büyük çapta ödüllü bir organizasyon gerçekleştirdik. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal da bizleri yalnız bırakmayarak destek verdi. Kazanan öğrencilerin isimlerine bakınca farkında olmadan uluslararası bir turnuva gerçekleştirmişiz. Sonuç olarak çok verimli ve son derece heyecanlı bir turnuva geçirdik" diye konuştu. Bir strateji oyunu olan satrancın analitik düşünme becerisini geliştirerek hem akademik başarılarına katkı sağladığını hem de ders dışı zamanlarını verimli geçirdiklerini belirten Hakan Tüm, 'Bir zeka, taktik ve strateji oyunu olan satranç en çok üniversitelere yakışır. Biz de üniversitemizde bu oyunu yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmaya ve bu tür turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan öğrenci arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.