AÜ'de, organ ve doku koordinatörlüğü eğitimi

AÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal'in direktörlüğünü yaptığı eğitim programı, 7- 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Eğitim programına, donör çıkartma potansiyeli yüksek olup, sertifikalı organ nakli koordinatörü bulunmayan merkezler ile ulusal koordinasyon ve bölge koordinasyon merkezlerinde görevli personeli katılıyor.

AÇILIŞ OTURUMU GERÇEKLEŞTİ

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Konferans Salonu'nda başlayan programın açılış törenine, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu, Doç. Dr. Vural Taner Yılmaz, AÜ Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, koordinatörler ve koordinatör adayları katıldı.

EKİP ÇALIŞMASI ÖNEMLİ

Eğitimin amacının yürürlükteki ilgili mevzuatta görevleri tanımlanan organ ve doku nakil koordinatörlerini görevlerini etkin ve verimli biçimde yerine getirebilecek yeterliliğe kavuşturmak ve sertifikalandırmak olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, donanımlı ve eğitimli koordinatörlerin kadavra ve donör sayısını artırmada önemli role sahip olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydınlı, koordinatörlerle hekimler arasındaki ekip çalışmasının önemine değindi.

ÖLÜM HABERİNİN VERİLMESİ

Öğrenim hedefleri ve eğitim içeriğinde yer alan konuları anlatan Nilgün Bilal ise programın ilk gününde, dünyada ve Türkiye'de organ naklinin tarihsel gelişimi, Organ nakli ve mevzuatı, organ ve doku nakli koordinatörünün görev tanımı ve çalışma ofisi alt yapısı, kadavra verici tespit sistemleri, beyin ölümü tanısı, kadavra donör bakımı, marjinal donörler, ölüm haberinin verilmesi gibi konularda katılımcılara eğitim verildiğini ifade etti.

KATILIM BELGESİ VE SERTİFİKA ALACAKLAR

18 Ekim'e kadar devam edecek programa katılan 25 sağlık personeli, eğitim sonunda katılım belgesi alacak. Teorik eğitimde başarılı olan katılımcılar, iki ay sürecek alan uygulamalarının ardından sertifika alabilecek.