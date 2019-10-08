AÜ'de, organ ve doku koordinatörlüğü eğitimi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, organ bağışı ve organ nakli hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla organ ve doku nakli koordinatörlüğü sertifikasyon eğitimi programı düzenlendi.
AÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal'in direktörlüğünü yaptığı eğitim programı, 7- 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Eğitim programına, donör çıkartma potansiyeli yüksek olup, sertifikalı organ nakli koordinatörü bulunmayan merkezler ile ulusal koordinasyon ve bölge koordinasyon merkezlerinde görevli personeli katılıyor.
AÇILIŞ OTURUMU GERÇEKLEŞTİ
AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Konferans Salonu'nda başlayan programın açılış törenine, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu, Doç. Dr. Vural Taner Yılmaz, AÜ Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, koordinatörler ve koordinatör adayları katıldı.
EKİP ÇALIŞMASI ÖNEMLİ
Eğitimin amacının yürürlükteki ilgili mevzuatta görevleri tanımlanan organ ve doku nakil koordinatörlerini görevlerini etkin ve verimli biçimde yerine getirebilecek yeterliliğe kavuşturmak ve sertifikalandırmak olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, donanımlı ve eğitimli koordinatörlerin kadavra ve donör sayısını artırmada önemli role sahip olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydınlı, koordinatörlerle hekimler arasındaki ekip çalışmasının önemine değindi.
ÖLÜM HABERİNİN VERİLMESİ
Öğrenim hedefleri ve eğitim içeriğinde yer alan konuları anlatan Nilgün Bilal ise programın ilk gününde, dünyada ve Türkiye'de organ naklinin tarihsel gelişimi, Organ nakli ve mevzuatı, organ ve doku nakli koordinatörünün görev tanımı ve çalışma ofisi alt yapısı, kadavra verici tespit sistemleri, beyin ölümü tanısı, kadavra donör bakımı, marjinal donörler, ölüm haberinin verilmesi gibi konularda katılımcılara eğitim verildiğini ifade etti.
KATILIM BELGESİ VE SERTİFİKA ALACAKLAR
18 Ekim'e kadar devam edecek programa katılan 25 sağlık personeli, eğitim sonunda katılım belgesi alacak. Teorik eğitimde başarılı olan katılımcılar, iki ay sürecek alan uygulamalarının ardından sertifika alabilecek.
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|2. Sivasspor
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|3. Trabzonspor
|7
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|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
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|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
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|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
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|7
|13
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|7
|12
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|12
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|7
|12
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|11
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|7
|10
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|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
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|7
|10
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|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
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|8
|12
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|8
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|8
|11
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|8
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|8
|9
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|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
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|8
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|8
|8
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|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
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